Quatro mortos e cinco feridos em incêndio em residência em Pequim

Quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de um incêndio numa casa em Pequim, esta quinta-feira, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O fogo foi provocado por uma moto elétrica que se incendiou, indicou.

Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas às 19h43 de quarta-feira em Lisboa e as equipas de socorro retiraram 54 pessoas. O edifício afetado é uma estrutura de forma irregular construída por particulares no distrito central de Chaoyang, acrescentou a Xinhua.

Esta não é a primeira vez que as baterias de motos elétricas provocam um incêndio mortal em Pequim. Em 2017, cinco pessoas morreram num incêndio de origem semelhante.

Nos edifícios residenciais de Pequim são comuns os sinais que alertam para o perigo de incêndio provocado pelas baterias destes veículos.