Quase 200 mortos e 325 feridos nas últimas horas em Gaza

Pelo menos 195 pessoas morreram e 325 ficaram feridas nas últimas 24 horas em ataques do exército israelita em Gaza, a maioria crianças e mulheres, informaram esta quinta-feira fontes ligadas à saúde.

A agência oficial palestiniana Wafa noticiou, citando fontes ligadas às autoridades de saúde, que o bombardeamento israelita em Deir al-Balah e no campo de refugiados Maghazi, no centro do enclave costeiro, fez parte das vítimas.

As informações dão conta de várias mortes quando um veículo que transportava feridos foi atacado.

Outro ataque israelita deixou pelo menos sete mortos numa casa no campo de refugiados de Nuseirat, também no centro de Gaza.

No sul, na cidade de Khan Yunis, ocorreram "violentos ataques aéreos e de artilharia" com dezenas de mortos e feridos. Pelo menos 30 pessoas morreram num dos ataques, na quarta-feira, perto do Hospital Al-Amal, destacou outra fonte.

Já o Crescente Vermelho Palestiniano reportou 10 mortos e pelo menos 12 feridos num atentado bombista perto do hospital, naquele que é o terceiro ataque na zona em apenas uma hora.