Navio humanitário resgata 244 pessoas no Mediterrâneo e segue para Itália

O navio humanitário Ocean Viking resgatou nesta quarta-feira 244 pessoas em três operações no Mediterrâneo central, com as autoridades italianas a permitiram o desembarque destes migrantes no porto de Bari, no sul.

De acordo com a organização não-governamental (ONG) SOS Méditerranée, que resgata pessoas no mar, a primeira intervenção ocorreu durante a noite e 122 migrantes foram resgatados numa embarcação de madeira nas águas de responsabilidade de busca e salvamento da Líbia, no norte de África.

Num segundo momento, o Ocean Viking intercetou outro barco e salvou 106 imigrantes, dos quais oito eram mulheres, duas delas grávidas, e quatro eram crianças, segundo a ONG, que acrescentou que as autoridades italianas designaram o porto de Bari, no sul, como local de desembarque.

Pouco depois, uma aeronave de vigilância localizou outro barco "em perigo" e salvou os seus 16 ocupantes. Estes resgates ocorrem num momento em que a ilha italiana de Lampedusa (sul), ao largo da costa africana, registou a chegada de 619 imigrantes nas últimas 24 horas.

O navio da ONG alemã Sea Watch resgatou 119 pessoas no Mediterrâneo no dia 24 de dezembro e vai desembarcar no porto italiano de Marina Carrara (centro).

O "Sea Eye 4", com 106 imigrantes, dos quais 40 menores, dirigir-se-á ao porto italiano de Brindisi (sul) para colocar em local seguro.

Já o navio da ONG espanhola Open Arms chegou ao Mediterrâneo central para uma nova operação de resgate de migrantes.

Até ao momento, este ano, 154.526 pessoas desembarcaram em Itália através do Mediterrâneo, mais do dobro das 102.530 no mesmo período de 2022, segundo dados do Ministério do Interior italiano atualizados nesta quarta-feira.