Ex-refém do Hamas: "Toda a gente em Gaza é terrorista"

Mia Schem, uma das reféns israelitas libertadas a 30 de novembro, conta que viveu um inferno semelhante ao Holocausto durante o tempo que esteve sequestrada na Faixa de Gaza, pelo Hamas. As declarações da jovem de 21 anos surgem num vídeo de antevisão de uma entrevista que será divulgada, esta quinta-feira, pelo Channel 13.



"É importante, para mim, revelar a verdade sobre as pessoas que vivem em Gaza, sobre quem elas realmente são", defende Schem, justificando o motivo pelo qual quis dar a entrevista. "Toda a gente lá [em Gaza] é terrorista", acusa.

Schem alega que, durante os 55 dias em que se encontrou em cativeiro, estava a ser mantida numa casa de família e que todos estavam envolvidos com o Hamas, incluindo as mulheres e as crianças. “Comecei a perguntar-me porque é que estava presa numa casa de família, com crianças a viver lá“, relata.