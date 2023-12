​“El Pastilla” foge de prisão espanhola e até recebe orientações da Guarda Civil

Yusef Mohamed Lehrech, de 21 anos, conhecido como “El Pastilla”, é procurado desde sábado, depois de uma série de falhas de segurança terem permitido que fugisse da prisão Alcatá-Meco, em Espanha.



Segundo conta o jornal “El Mundo”, a fuga deu-se sem registo de qualquer ação de violência ou intimidação, já que o prisioneiro se aproveitou das visitas de Natal.

"Não foi uma falha, foram várias e todas consecutivas", afirmaram fontes prisionais que tentam explicar a fuga ocorrida durante a tarde de 23 de dezembro.

Os erros começaram com a chegada de quatro familiares de “El Pastilla”, que se deslocaram à prisão num grupo de visitantes que era composto por 11 pessoas.

"Os visitantes estacionaram os seus carros no parque de estacionamento da família, atravessaram a barreira de acesso a pé e os 11 foram identificados. Depois, os funcionários acompanharam o grupo durante a caminhada de 300 metros até ao edifício da prisão, onde a saída é controlada por duas portas que, de acordo com os regulamentos, não podem ser abertas ao mesmo tempo", explicaram fontes prisionais, citadas pelo “El Mundo”.

A visita dos familiares realizou-se de acordo com o protocolo e sem incidentes, mas, no fim, em vez de se juntar aos outros reclusos, Yusef juntou-se ao grupo de visitantes.

Enquanto os oficiais devolviam as identificações aos visitantes, “El Pastilla” terá passado atrás de um guarda, através de uma porta com apenas 80 centímetros de largura, sem que este se apercebesse.

Depois terá atravessado uma porta que deveria estar fechada e caminhou 300 metros, acabando por se enganar na saída. Os agentes da Guardia Civil, que guardavam este acesso externo, terão pensado que se tratava de um familiar perdido e, por isso, informaram-no de que tinha de sair das instalações através do Departamento de Comunicações, que se situava na porta ao lado.

Yusef acabou assim por sair das instalações juntamente com as famílias dos outros reclusos.

"Foi visto a fugir do Centro de Inserção Social, que fica a 200 metros de Alcalá-Meco", contam fontes prisionais.

Esta foi a última vez que Yusef foi visto e, entretanto, as autoridades têm partilhado fotografias do fugitivo e as suas características físicas básicas através da rede social "X", antigo Twitter: "Procuramos Yousef Mohamed Lehrech, 20 anos, 1,88m de altura e apelidado de "El Pastilla", fugido da prisão de Alcalá Meco, em Madrid".

Yusef estava detido, acusado de dois homicídios: o de um jovem que teria matado por engano – ao confundi-lo com um membro de um bando rival – e o do seu antigo chefe.