"The ​New York Times" processa ChatGPT por uso indevido dos seus artigos

O jornal "The New York Times" deu entrada esta quarta-feira com um processo contra a OpenAI, a empresa proprietária do ChatGPT e contra a Microsoft, entre outros, por uso indevido de artigos do jornal.



O "The New York Times" alega que o ChatGPT utilizou, sem autorização, conteúdos pagos do jornal para elaborar respostas às questões colocadas pelos utilizadores da ferramenta.

A Microsoft está na mira do "The New York Times" pelas mesmas razões, mas neste caso está em causa o motor de pesquisa Bing, da Microsoft, que incorpora ferramentas que recorrem também ao ChatGPT.

Segundo os documentos entregues num tribunal de Manhattan, o jornal tentou um acordo com as duas empresas – a OpenAI e a Microsoft -, mas sem sucesso.

O "The New York Times" pede uma indemnização, mas para já não são avançados valores. No entanto, nas páginas da queixa apresentada é referido que os conteúdos informativos são assegurados por milhares de jornalistas, cujos empregos custam centenas de milhões de dólares por ano.

Em setembro deste ano, o jornal britânico "The Guardian" bloqueou a empresa dona do ChatGPT, a OpenAI, de utilizar os conteúdos do jornal para treinar os modelos de inteligência artificial.