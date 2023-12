Sobe para seis os mortos da tempestade na Austrália

As autoridades da Austrália elevaram esta quarta-feira para seis o número de mortos registados na sequência das fortes tempestades que atingiram o leste do país esta semana, enquanto três pessoas continuam desaparecidas.

A polícia de Queensland (nordeste), um dos estados mais atingidos pela tempestade, confirmou a morte de uma criança de 9 anos, arrastada numa inundação repentina no subúrbio de Rochedale South, perto da capital estadual, Brisbane.

As autoridades de Queensland recuperaram na terça-feira o corpo de uma vítima, que se afogou quando o barco em que viajava com 10 pessoas se virou perto de Green Island, a norte de Brisbane, depois de uma vasta operação de busca e salvamento em que foram resgatadas oito pessoas.

A polícia vai continuar a procurar os dois passageiros ainda desaparecidos.

Também em Queensland, duas mulheres foram arrastadas por uma inundação na terça-feira na cidade de Gympie, 170 quilómetros a norte de Brisbane, embora a polícia só tenha conseguido recuperar o corpo de uma das mulheres e esteja ainda à procura da outra.

No outro extremo da costa leste da Austrália, as autoridades do estado de Vitória, no sul do país, comunicaram a morte de uma mulher na sequência da forte tempestade.

Estas mortes elevam o número de vítimas para seis, depois de, na segunda-feira, duas pessoas terem sido mortas pela queda de árvores em Queensland e Vitória.