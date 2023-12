Espanha recomenda uso da máscara e teletrabalho contra a gripe e Covid-19

As recomendações também incluem o uso de lenços descartáveis para conter gotículas ou secreções respiratórias - que devem ser deitados ao lixo mal sejam usados após utilizar os lenços, a lavagem das mãos com água e sabão e limpeza com álcool gel regularmente e após contacto com secreções respiratórias.

Por fim, recomenda-se seguir as orientações de vacinação contra microrganismos respiratórios e evitar, se possível, ir trabalhar com sintomas de doença.

Atualmente, a taxa de incidência de doenças respiratórias agudas em Espanha nos Cuidados Primários é de 793,9 por 100.000 habitantes, o que representa um aumento de 37,17% em relação à semana anterior.

De acordo com o último relatório do Instituto de Saúde Carlos III, a percentagem de positividade para SARS-CoV-2 aumentou para 14,3% (13,3% na semana anterior), para a gripe aumentou para 20% (13% na semana anterior, o que representa um aumento de 53,8%) e para o vírus sincicial respiratório (VSR) mantém-se a positividade (15,2% face a 15,8% na semana anterior).