Pela 1.ª vez, a Ucrânia celebra Natal a 25 de dezembro. Veja as celebrações

A medida foi assinada em julho pelo presidente Volodymyr Zelensky, numa forma de se distanciar da Rússia: em vez do tradicional 7 de janeiro, data em que é celebrado no calendário juliano, usado em Moscovo, Natal passa agora a ser celebrada segundo o calendário gregoriano.

Na mensagem de Natal, gravada a partir do Mosteiro de Kiev-Petchersk, o presidente ucraniano anunciou que, esta segunda-feira, dia 25, "todos celebramos o Natal juntos".

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Zelensky diz que "as noites antes do Natal são as mais longas do ano. Porém, o dia já começou a alongars-se e a luz começou a prevalecer. A luz fica mais forte. Dia após dia e passo a passo, a escuridão recua. A escuridão acabará por perder. O mal será derrotado".

"Hoje, este é o nosso objetivo comum, o nosso desejo comum e aquilo por que rezamos. Pela nossa liberdade. Pela nossa vitória. Pela nossa Ucrânia. Cristo nasceu! Glorifique-o!", pode ler-se.