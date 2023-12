Mais de 200 migrantes resgatados nas Canárias

Um total de 240 migrantes chegaram às ilhas Canárias desde sábado à noite em quatro embarcações, uma delas a Tenerife e três à ilha de El Hierro, informaram esta segunda-feira as autoridades espanholas.

As duas primeiras embarcações, que chegaram durante a noite ao largo de Tenerife e El Hierro, foram resgatadas no mar, enquanto duas outras chegaram pelos seus próprios meios, ao início da manhã, à ilha de El Hierro, escoltadas pelos serviços de salvamento.

Do primeiro barco, detetado a sul de Tenerife por um radar da Guardia Civil, foram resgatados os 48 ocupantes, todos homens de origem subsariana, que foram transferidos para o porto de Los Cristianos.

Às 00h10 de hoje, 54 imigrantes foram desembarcados em La Restinga, ilha de El Hierro, depois de terem sido detetados por um radar da Guardia Civil.

Ainda de manhã cedo, a Guardia Civil informou que dois outros barcos foram identificados, um com 57 pessoas de origem subsariana, entre as quais duas mulheres, e que partiu da Mauritânia, e o outro com 81 pessoas, também de origem subsariana, incluindo duas mulheres e um menor.

Os migrantes que se encontravam nestas duas embarcações foram assistidos pelos serviços de emergência.