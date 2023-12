Avião retido em França descola para a Índia com 275 passageiros a bordo

O avião retido em França desde quinta-feira descolou esta segunda-feira com destino a Mumbai, na Índia, com 275 passageiros a bordo, dos 303 que chegaram do Dubai, anunciou o advogado da companhia aérea romena.

A maior parte dos cerca de 50 passageiros que se estavam a recusaram a voar para a Índia e que queriam regressar ao seu destino inicial, a Nicarágua, foram finalmente convencidos por um diplomata da embaixada indiana em Paris e pelas autoridades francesas.

Cerca de 25 passageiros decidiram ficar e pedir asilo em França, incluindo cinco dos 11 menores não acompanhados que se encontravam no avião, enquanto dois outros ficaram detidos.

O Airbus A340 da companhia de aviação romena Legend Airlines chegou na quinta-feira ao aeroporto de Vatry, a cerca de 140 quilómetros de Paris, para uma escala técnica na sua rota do Dubai (Emirados Árabes Unidos) para Manágua (Nicarágua), tendo sido impedido de prosseguir a viagem pelas autoridades francesas por suspeita de tráfico de seres humanos.

No domingo, a justiça francesa levantou a ordem de imobilização do avião.

A Procuradoria de Paris, que liderou a investigação, anunciou também no domingo que autorizou o levantamento da ordem de imobilização do avião da Legend Airlines.

Na quinta-feira, o avião foi retido pelas autoridades francesas quando aterrou no pequeno aeroporto para uma escala técnica entre o Dubai e Manágua, depois das autoridades francesas terem recebido uma denúncia anónima de que poderia haver vítimas de tráfico humano entre os passageiros.