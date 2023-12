Navio de transporte de químicos atingido por drone

Um navio-tanque de transporte de produtos químicos foi atingido, no Oceano Índico, por um drone lançado do Irão, no sábado, afirmam os militares dos EUA.

Um incêndio a bordo do Chem Pluto foi extinto. Não houve vítimas, segundo notícia a BBC.

Os disparos causaram danos estruturais na embarcação e fizeram com que água entrasse a bordo.

O Irão não comentou as acusações. Os rebeldes Houthi no Iémen – que são apoiados pelo Irão e apoiam o Hamas na sua guerra com Israel – utilizaram recentemente drones e foguetes para atingir navios no Mar Vermelho.

Mas este evento é o primeiro do género tão longe dali, segundo a empresa de segurança marítima Ambrey.

A mesma empresa disse ainda que o navio se dirigia da Arábia Saudita para a Índia e estava ligado a Israel. Os Houthis alegaram ter como alvo navios ligados a Israel durante o conflito em Gaza.

Os EUA anunciam que o Chem Pluto foi atingido por “um drone de ataque unilateral disparado do Irão”.

Acredita-se que seja a primeira vez que os EUA acusam publicamente o Irão de atacar diretamente um navio.

Anteriormente, os norte-americanos acusaram o Irão de estar “profundamente envolvido” no planeamento de operações contra navios comerciais no Mar Vermelho –acusações que Teerão negou.

No entanto, os Guardas Revolucionários do Irão alertaram que poderão forçar o encerramento de outras vias navegáveis além do Mar Vermelho se “a América e os seus aliados continuarem a cometer crimes” em Gaza.