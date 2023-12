Mulher norte-americana com dois úteros teve dois partos em 20 horas

Uma mulher norte-americana com útero duplo deu à luz duas vezes em dois dias – depois de uma gravidez que representa estatisticamente “uma em um milhão”.

Na sala de parto foram ouvidos aplausos quando Kelsey Hatcher deu as boas-vindas a primeiro bebé, Roxi Layla, na noite de terça-feira. A segunda criança, Rebel Laken, nasceu na manhã seguinte.

No total, a Hatcher esteve em trabalho de parto por 20 horas na Universidade do Alabama, no Hospital de Birmingham.



Hatcher soube aos 17 anos que nasceu com útero didelfo, uma anomalia que afeta 0,3% das mulheres.

Em maio, durante uma ecografia de rotina, com oito semanas de gravidez, a americana, que já tinha três filhos, descobriu que estava grávida de gémeas e tinha um feto em cada um dos seus úteros.

A gravidez nos dois úteros é extremamente rara, afirmou Shweta Patel, obstetra e ginecologista que atendeu Hatcher no Centro de Atendimento às Mulheres da Universidade do Alabama em Birmingham, sul dos Estados Unidos.