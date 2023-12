Morreram em Gaza 142 trabalhadores da Agência da ONU para os refugiados

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) elevou para mais de 140 o número dos seus trabalhadores mortos pela ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, informou a organização na rede social X.



"Lamentamos a morte de mais colegas da UNRWA em Gaza, agora 142, a maioria dos quais com as suas famílias", declarou a agência numa mensagem publicada na sua conta na rede social, citada pela agência Europa Press.

A UNRWA assegurou que as suas equipas estão a fazer tudo o que podem para ajudar as pessoas necessitadas, acrescentando: "Neste momento sombrio, é difícil desejar "Feliz Natal" àqueles que estão a celebrar, no meio da perda, da dor e da destruição".