Ucrânia celebra o Natal a 25 de dezembro pela primeira vez

A maioria dos ucranianos são cristãos ortodoxos, mas a Ucrânia celebra este ano, pela primeira vez, o Natal a 25 de dezembro. Numa maneira do país se distanciar da Rússia, o presidente Volodymyr Zelensky assinou em julho uma lei que tornou o feriado oficial segundo o calendário gregoriano, em vez do tradicional 7 de janeiro, data em que é celebrado no calendário juliano, usado em Moscovo. A decisão, apoiada pela igreja, é vista como mais um passo de Kiev para apagar as influências russas durante a guerra no país, após a invasão da Rússia que se iniciou em fevereiro de 2022 - e que levou ucranianos a rejeitarem as ligações históricas com o país vizinho, incluindo a língua e cultura russa. Na altura, em julho, Zelensky explicou a medida com a necessidade de "abandonar a herança russa" e reafirmar a identidade ucraniana, ajudando os ucranianos a "viver a sua própria vida com as suas próprias tradições e feriados". Em 2019, a Igreja Ortodoxa ucraniana separou-se de Moscovo, criando a sua própria e afastando a influência russa. No final do ano passado, numa sondagem, 59% dos ucranianos indicaram que gostavam que a data do Natal fosse transferida para o dia 25 de dezembro.