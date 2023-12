Número de mortos na Faixa de Gaza sobe para 20.258, diz Hamas

O número de mortos causados pelas operações militares israelitas na Faixa de Gaza desde 07 de outubro subiu hoje para 20.258, segundo números do Governo do Hamas na região citados pela agência France-Presse (AFP). O balanço feito pelo Hamas, que tem o poder na Faixa de Gaza, inclui 201 pessoas mortas nas últimas 24 horas, estando também contabilizados mais de 53 mil feridos. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou na sexta-feira uma resolução para impulsionar o envio de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, que vive uma situação nefasta com falta de serviços básicos. Israel declarou guerra ao Hamas, em retaliação ao ataque de 07 de outubro perpetrado pelo grupo em território israelita, que fez 1.139 mortos, na maioria civis, de acordo com o mais recente balanço das autoridades israelitas. Cerca de 250 pessoas foram também sequestradas nesse dia e levadas para Gaza, 128 das quais se encontram ainda em cativeiro pelo movimento, considerado uma organização terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos e por Israel. A ofensiva israelita por terra, mar e ar já provocou mais de vinte mil mortos, entre os quais oito mil crianças e 6.200 mulheres, e mais de 53 mil feridos, de acordo com números das autoridades locais controladas pelo Hamas, e cerca de 1,9 milhões de deslocados, segundo a ONU.