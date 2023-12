Mulher com dois úteros dá à luz gémeas em dias diferentes

Uma mulher foi mãe nos Estados Unidos, mas este não foi um parto normal. Kelsey Hatcher tem dois úteros e deu à luz duas gémeas em dias diferentes.



“As nossas bebés milagre nasceram!”, revelou esta mãe natural do estado do Alabama, numa publicação divulgada sexta-feira na rede social Instagram.

A juntar a uma mulher com dois úteros, grávida de gémeas, está o facto de as crianças terem nascido em dias diferentes

Kelsey Hatcher brinca com a situação e refere que as bebés, “como não eram raras o suficiente em termos estatísticos, decidiram celebrar o aniversário em dias diferentes”.

A primeira criança, que recebeu o nome de Roxi Layla, nasceu na terça-feira, às 19h49, e a irmã mais nova, Rebel Laken, chegou ao mundo na quarta-feira, às 6h09 da manhã.

A mãe e as duas gémeas estão bem e receberam alta hospitalar.

Os médicos que acompanharam a gravidez de risco previam que os partos tivessem lugar no período do Natal, mas as crianças nasceram alguns dias mais cedo e vão passar a quadra das festas a casa.

Kelsey Hatcher nasceu com dois úteros funcionais e ambos os órgãos conseguiram constituir gravidez em simultâneo e considerada "raríssima" pelos especialistas.