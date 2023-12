Guterres expressa condolências por tiroteio que fez 14 mortos em Praga

O ato de violência, ocorrido no centro histórico da capital checa, na Faculdade de Letras, localizada perto de importantes locais turísticos, como a Ponte Carlos, do século XIV, provocou uma intervenção em massa de polícias fortemente armados.

O atirador, um jovem de 24 anos, foi encontrado morto no local pela polícia, no tiroteio mais grave desde que a República Checa se tornou um Estado independente, em 1993, mas que as autoridades checas descartaram como "terrorismo internacional".

Numa mensagem publicada na rede social X, o português reiterou a "total solidariedade" para com o povo e o Governo da República Checa, e desejou uma "recuperação total e rápida" aos 25 feridos, dez dos quais ficaram em estado grave.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter ficado triste com o tiroteio de quinta-feira numa universidade de Praga e expressou condolências às famílias das 14 vítimas mortais e 25 feridos.

Em declarações aos jornalistas, o chefe da polícia, Martin Vondrasek, adiantou que a polícia começou a procurar o jovem antes mesmo do tiroteio, depois do seu pai ter sido encontrado morto na vila de Hostoun, a oeste de Praga.

O atirador "partiu para Praga a dizer que se queria suicidar", acrescentou.

O Presidente checo, Petr Pavel, disse estar "chocado com estes acontecimentos", ao endereçar as "sinceras condolências às famílias e entes queridos das vítimas do tiroteio".

O primeiro-ministro, Petr Fiala, anunciou que o Governo decidiu declarar luto nacional no dia 23 de dezembro e encorajou os cidadãos a homenagear as vítimas com um minuto de silêncio.

Em Washington, o porta-voz da Casa Branca garantiu que "o Presidente [Biden] e a primeira-dama estão a rezar pelas famílias que perderam entes queridos e por todos aqueles que foram afetados por este ato de violência sem sentido".

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enviou uma mensagem de compaixão a Praga: "Expresso as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas e ao povo checo como um todo. Estamos convosco e lamentamos convosco".