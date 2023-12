Familiares confirmam mais uma morte entre os reféns do Hamas

A morte de mais um refém israelita em Gaza foi confirmada esta sexta-feira pelo Fórum de Famílias de Sequestrados e Desaparecidos, que precisou tratar-se de Gadi Haggai, de 73 anos.

Segundo a mesma fonte, a mulher de Gadi também se encontra entre os reféns, depois de terem sido ambos sequestrados no ataque do grupo islamita palestiniano Hamas a 7 de outubro no 'kibutz' Nir Oz, no sul de Israel.

No último contacto com amigos, a mulher relatou que o seu marido, músico e que tocou na orquestra do Exército israelita, tinha ficado gravemente ferido depois de terem sido baleados.

Com este óbito, permanecem 128 reféns cativos em Gaza, estimando-se perto de 20 mortes.

Israel declarou guerra ao Hamas, em retaliação ao ataque de 7 de outubro perpetrado pelo grupo em território israelita, que fez 1.139 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, de acordo com o mais recente balanço das autoridades israelitas.