Camada de gelo da Antártida Ocidental pode ter colapsado há 120 mil anos

“A camada de gelo da Antártida Ocidental pode ter colapsado totalmente durante o Último período Interglacial, há cerca de 120 mil anos, quando as temperaturas globais eram semelhantes às atuais”. A conclusão é de estudo, em que participa Catarina Siva, investigadora do Departamento de Ciências da Vida (DCV) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), que mostra que a genética do polvo Pareledone turqueti contém um grave alerta para o aumento do nível do mar.

Em comunicado, a Universidade de Coimbra, dá nota que o estudo, publicado na revista Science, fornece “a primeira evidência empírica de que o colapso desta camada de gelo pode acontecer mesmo sob as metas do Acordo de Paris, de limitar o aquecimento a 1,5-2 graus celsius (ºC).

De acordo com Catarina Silva, co-autora do artigo científico, a investigação ajuda a compreender se a camada de gelo da Antártida Ocidental colapsou ou não num passado recente, quando as temperaturas globais eram semelhantes às de hoje, aumentando a precisão das futuras projeções globais de aumento do nível do mar.

“Esta questão é muito importante, porque um futuro colapso total da camada de gelo da Antártida Ocidental pode levar ao aumento do nível global do mar de 3 a 5 metros”, adverte a investigadora do Centro de Ecologia Funcional (CFE) do DCV.

Segundo a investigadora, a análise genética de polvo Pareledone turqueti “permitiu identificar se e quando as populações estiveram em contacto e trocaram material genético”.