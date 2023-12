Aluno é autor de tiroteio em Praga. Há 15 mortos e 24 feridos, onze em estado grave

Um tiroteio no centro de Praga, na Chéquia, terá causado pelo menos onze mortos e onze feridos graves, adiantam as autoridades checas.

A agência noticiosa checa, citada pelo jornal britânico The Guardian, adianta que o tiroteio aconteceu num edifício universitário, ao que tudo indica na Faculdade de Letras daquela cidade europeia. Vários estudantes partilharam informações nas redes sociais, mostrando imagens das salas onde se barricaram antes do espaço ter sido evacuado.

Já o primeiro-ministro checo confirmou nas redes sociais que um "evento trágico" aconteceu na "Faculdade de Filosofia", esta quinta-feira. Petr Fiala adianta que cancelou a sua agenda de trabalho e vai voltar para Praga, enquanto pede aos cidadãos para "respeitarem as recomendações das autoridades".

O ministro da administração interna reiterou, posteriormente, que já não há perigo iminente, mas classificou a situação como "séria".

As autoridades continuam a proceder a diligências no local, que continua fechado ao público. É o pior tiroteio numa escola na Europa nos últimos quinze anos.

À Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indica que não dispõe ainda de nenhuma informação sobre a eventual existência de portugueses entre as vítimas.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também já reagiu, mostrando-se "chocada com a violência sem sentido deste tiroteio que custou a vida a várias pessoas em Praga".

Também o Presidente da República já expressou "solidariedade para com as vítimas e as suas famílias". Num comunicado publicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "recebeu com consternação a notícia sobre o tiroteio ocorrido em Praga", que classificou como um "hediondo ataque", e adiantou estar a acompanhar "o desenrolar dos acontecimentos", "tendo enviado uma mensagem de profundo pesar ao Presidente da República Checa Petr Pavel".

Desconhece-se, para já, o que terá motivado o tiroteio mas o Governo checo vai reunir de emergência esta quinta-feira, às 21h00.

[Notícia atualizada às 17h01 de 21 de dezembro de 2023]