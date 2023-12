Argentinos protestam ao som de panelas contra medidas económicas de Javier Milei

O economista anunciou ainda a "modernização da legislação laboral para facilitar o processo de criação de empregos autênticos", a modificação da lei das empresas para que os clubes de futebol se possam transformar em sociedades anónimas, e uma longa série de outras medidas nos setores do turismo, internet via satélite, farmácia, vitivinicultura e comércio internacional.

O protesto surgiu depois do economista ultraliberal anunciar a revisão ou revogação de mais de 300 normas para desregulamentar a economia do país, assim como a privatização de todas as empresas estatais.

Horas antes do anúncio do Presidente, cerca de três mil pessoas tinham saído às ruas de Buenos Aires, numa manifestação convocada por organizações sociais e de esquerda contra as políticas do novo chefe de Estado.

Isto apesar de Milei e da ministra da Segurança, Patricia Bullrich terem avisado que quem ocupasse ou bloqueasse ruas deixaria de receber assistência social, num momento em que quatro em cada dez famílias argentinas vivem abaixo da linha da pobreza.

Milei já tinha anunciado a 12 de dezembro uma primeira série de medidas de austeridade,incluindo uma desvalorização de mais de 50% do peso argentino e a redução, a partir de janeiro, dos subsídios aos transportes e à energia.