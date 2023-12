França. Parlamento aprova lei de imigração com apoio da extrema-direita

O texto foi aprovado por 268 votos a favor, do bloco ‘macronista’, do principal partido de direita Les Républicains (LR) e do Rassemblement National (RN, extrema-direita) e 186 contra, basicamente da coligação de esquerda Nova União Ecológica e Social Popular (NUPES).

A Assembleia Nacional francesa aprovou esta terça-feira uma polémica e restritiva lei de imigração, com os votos da extrema-direita, numa sessão que ameaçou gerar uma crise política no Governo do Presidente Emmanuel Macron.

A aprovação resulta de um acordo alcançado esta terça-feira numa comissão mista Assembleia-Senado, em que houve uma clara maioria de direita, e que endurece a proposta inicial e é muito semelhante à que tinha sido inicialmente aprovada na câmara alta (Senado), com maioria conservadora.

O “golpe” ocorreu quando a líder da extrema-direita Marine Le Pen anunciou que o seu partido RN apoiaria o texto e tentou apropriar-se da sua aprovação, proclamando “uma vitória ideológica”. Darmanin denunciou que estas declarações foram apenas “um golpe político”, uma vez que o RN finalmente cedeu à sua política de não aceitar mais imigrantes de fora da União Europeia (UE).



O acordo perturbou a ala esquerda do ‘macronismo’, e três dos ministros que representam essa tendência (Saúde, Ensino Superior e Habitação) ameaçaram demitir-se se o projeto fosse aprovado. Mais tarde, de acordo com o Le Figaro, Aurélien Rousseau, o ministro da Saúde, apresentou mesmo a sua carta demissão.

Macron convocou uma reunião de emergência no Eliseu com a primeira-ministra, Élisabeth Borne, e com os presidentes dos partidos que compõem o seu bloco, bem como com os chefes dos grupos parlamentares destas formações. Nessa reunião ficou acordado não retirar o texto alcançado, mas, em vez disso, abriu-se a possibilidade de uma segunda leitura caso o projeto fosse adiante graças à extrema-direita do RN.

Após essa reunião, Borne dirigiu-se à Assembleia (câmara baixa do Parlamento francês) para se reunir com os deputados do grupo ‘macronista’ para instá-los sobre a importância da disciplina de voto, depois de alguns membros proeminentes do grupo terem anunciado que votariam contra.