Segundo terramoto de magnitude 5.5 atinge noroeste da China

Um terramoto de magnitude 5,5 abalou esta madrugada a região de Xinjiang, no noroeste da China, sem que tenham sido registadas vítimas até ao momento, informou o Centro da Rede Sismológica da China.



O terramoto ocorreu às 09h46 (01h46, em Lisboa) e o epicentro foi na região de Artush, na província de Xinjiang, numa área que faz fronteira com o Quirguistão, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

O terramoto ocorre depois de um outro tremor na noite passada ter causado a morte de pelo menos 118 pessoas na província de Gansu, também no noroeste do país.

Até ao momento, as autoridades não registaram quaisquer vítimas ou danos materiais neste terramoto.

Este segundo terramoto ocorreu a mais de 3.000 quilómetros de distância do primeiro, numa zona habitada pelas minorias étnicas uigur e quirguiz.

O oeste da China, onde se situam as regiões autónomas do Tibete e de Xinjiang e as províncias de Gansu e Qinghai, é frequentemente atingido por sismos, uma vez que se encontra perto do ponto de encontro das placas tectónicas asiática e indiana nos Himalaias.