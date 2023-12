UE tem de se esforçar mais para não falhar metas ambientais para 2030

A União Europeia (UE) pode falhar a maioria dos objetivos ambientais até 2030, principalmente os esforços para reduzir a pressão climática relacionada com a produção e consumo, anunciou nesta segunda-feira a Agência Europeia do Ambiente.

De acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira pela agência, os 27 Estados-membros poderão atingir outros objetivos, ainda que menores.

"Por exemplo, é provável que a percentagem de "economia verde" na totalidade da economia (europeia) continue a aumentar e que as mortes prematuras atribuídas à exposição de partículas finas diminua em linha com o plano de ação para acabar com a poluição", acrescentou a Agência Europeia do Ambiente.

Citada no comunicado que acompanha a divulgação do relatório, a diretora executiva da agência, Leena Ylä-Mononen, exortou todos os países europeus a "fortalecerem urgentemente as ações para alcançar as ambições ambientais e climáticas da Europa" até ao final da presente década.

O relatório aponta que há "grandes ambições" da UE para atingir os objetivos climáticos a que se propôs - e nos quais a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, insistiu na cimeira do clima das Nações Unidas, no Dubai.

Contudo, algumas metas "precisam de aumentar duas a nove vezes mais o ritmo" para atingir as metas previstas.

"No geral, uma implementação mais rigorosa da legislação pelos Estados-membros, com políticas progressistas e medidas quando necessárias, e a sua generalização, é urgentemente necessária", acrescentou a Agência Europeia do Ambiente.