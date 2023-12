Kiev reclama destruição de 44 carros de combate russos em Avdivka

O Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas declarou nesta segunda-feira que o Exército russo perdeu 44 carros de combate, 38 sistemas de artilharia e 60 veículos blindados no campo de batalha de Avdivka, no domingo.

A Rússia também sofreu 1.090 baixas neste novo dia de hostilidades e, de acordo com as estimativas do Exército ucraniano, sofreu mais de 347.000 baixas desde o início da guerra.

O eixo de Avdivka, na região oriental de Donetsk, continua a ser a zona mais violenta da frente de guerra.

As tropas ucranianas reclamam ter afastado 16 ataques do Exército russo na área durante as últimas 24 horas.

As últimas informações do Estado-Maior de Kiev ainda não foram confirmadas por jornalistas ou entidades independentes.

O Exército russo está a tentar cercar Avdivka, controlada por Kiev, e destacou um grande número de soldados para atingir o objetivo.

De acordo com o Centro de Estratégias de Defesa, um grupo de estudos ucraniano que acompanha o desenrolar da guerra, a Rússia continua a introduzir "forças adicionais" neste teatro de operações e continua a obter ganhos que considerou modestos.

Por outro lado, as tropas russas também conseguiram ganhar terreno perto de Bakhmut e em torno de Marinka, segundo o mesmo organismo.

Relatórios desclassificados dos serviços secretos norte-americanos estimam em cerca de 13.000 o número de mortos e feridos desde 10 de outubro nas investidas russas para tomar Avdivka.