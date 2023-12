Israel usa fome como arma de guerra em Gaza, acusa ONG Human Rights Watch

A HRW notou que, desde o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, políticos israelitas, incluindo o Ministro da Defesa, Yoav Gallant, o Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o Ministro da Energia, Israel Katz, "fizeram declarações públicas a expressar o objetivo de privar os civis em Gaza de alimentos, água e combustível".

"As forças israelitas estão a bloquear deliberadamente o fornecimento de água, alimentos e combustível, impedindo deliberadamente a assistência humanitária, aparentemente arrasando zonas agrícolas e privando a população civil de objetos indispensáveis à sua sobrevivência", escreveu a organização não-governamental (ONG) num comunicado enviado à Lusa.

Neste sentido, o responsável apelou aos líderes mundiais para se manifestarem "contra este abominável crime de guerra, que tem efeitos devastadores para a população de Gaza."

A HRW entrevistou 11 palestinianos deslocados em Gaza entre 24 de novembro e 04 de dezembro. Estes, segundo o comunicado, descreveram "profundas dificuldades em assegurar as necessidades básicas".

"Não tínhamos comida, nem eletricidade, nem Internet, nada", disse um homem que abandonou o norte de Gaza, a zona mais bombardeada pelo exército israelita desde que estalou o conflito a 7 de outubro.

No sul da Faixa de Gaza, os entrevistados falaram à ONG sobre a escassez de água potável, a falta de alimentos e os preços exorbitantes.

"Estamos constantemente à procura de bens necessários para sobreviver", notou um homem, pai de dois filhos.

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas informou, a 06 de dezembro, que nove em cada 10 agregados familiares no norte da Faixa de Gaza e dois em cada três agregados familiares no sul do território tinham passado pelo menos um dia e uma noite sem alimentos, referiu ainda a HRW.

O direito humanitário internacional, ou as leis da guerra, afirma-se ainda no comunicado, "proíbem a fome de civis como método de guerra".