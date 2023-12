Espanha. Ameaça de bomba suspende aulas em várias escolas internacionais

Pelo menos 18 escolas internacionais em Espanha tiveram de encerrar devido a um alerta de uma ameaça de bomba.

As escolas afetadas são de Pontevedra, Tenerife, Saragoça, Reus, Tarragona, Villareal e Castellón, avança o El Mundo.



Fontes da direção do Lycée français Molière de Zaragoza confirmou que recebeu um email no qual se dizia que estavam “explosivos dentro da escola”. Este email foi recebido por mais 17 outras escolas, todas elas internacionais.

As aulas foram suspensas com urgência pela Polícia Nacional e pela Embaixada de França em Espanha e as escolas não funcionaram esta segunda-feira. O caso já está a ser investigado pelas autoridades.

Já na passada sexta-feira a Polícia Nacional teve de responder a uma ameaça de bomba no Liceu Francês de Palma. Neste caso, não foram encontrados sinais de bomba pelo que a escola não chegou a ser evacuada.

Na quinta-feira passada o Museu Sefardita de Toledo teve de ser evacuado como medida preventiva após receber uma ameça de bomba, que também se verificou falsa.