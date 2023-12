​Eleições na Sérvia. Observadores detetam "irregularidades graves"

O partido SNS, do presidente Aleksandar Vucic, declarou vitória nas eleições de domingo, na Sérvia, mas os observadores internacionais detetaram “irregularidades graves” nas assembleias de voto.



As eleições parlamentares antecipadas realizaram-se no domingo. De acordo com os resultados provisórios, o SNS venceu com cerca de 46%, enquanto que a coligação Sérvia Contra a Violência não foi além de 23%.

A missão internacional de observadores divulgou esta segunda-feira um comunicado, onde refere que a eleição foi “tecnicamente bem administrada”.

No entanto, a votação foi “dominada pelo envolvimento decisivo do presidente que, em conjunto com as vantagens sistémicas do partido no poder, criaram condições injustas”, refere o grupo de observadores, em comunicado.

A campanha para as eleições parlamentares e locais na Sérvia foi também “marcada por uma retórica dura, preconceito na comunicação social, pressão sobre funcionários públicos e uso indevido de recursos públicos”.

Nas assembleias de voto, os observadores internacionais encontraram “irregularidades graves”, nomeadamente, “compra de votos”.

Os partidos da oposição também contestam a forma como decorreram as eleições.