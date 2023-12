Mãe de um dos reféns israelitas de Gaza inicia greve de fome

Oksana Lubnov, mãe de Alex Lubnov, de 32 anos e raptado na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, iniciou uma greve de fome que só terminará quando o filho regressar.

Alex Lubnov foi sequestrado no festival realizado no 'kibutz' de Reim, atacado por milicianos do Hamas, onde trabalhava como gerente de bar. A sua mulher, Michal, está grávida.