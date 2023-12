Governadora do banco central turco muda-se para casa dos pais

Na Turquia, o preço dos imóveis obrigou a governadora do banco central, Hafize Gaye Erkan, a mudar-se para casa dos pais.

A história é contada pelo diário turco Hurriyet que diz que a banqueira, de 44 anos, regressou dos EUA em junho. Acabou por optar por ir viver com a família, em casa dos pais, depois de não conseguir encontrar habitação própria em Istambul.

"Como é possível que Istambul seja mais cara do que Manhattan?", pergunta Erkan, que trabalhou na Goldman Sachs e no First Republic Bank, nos EUA, onde viveu durante duas décadas.

Devido à falta de novas construções, as rendas em Istambul estão a subir mesmo acima da taxa de inflação oficial que, em novembro, era de 61%. Especialistas, no entanto, estimam que, na realidade, o valor possa ser duas vezes superior.