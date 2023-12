Coreia do Sul diz que Norte disparou míssil balístico "em direção ao Mar do Leste"

Militares da Coreia do Sul afirmaram, este domingo, que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

"O Norte disparou um ou mais mísseis balísticos não identificados em direção ao Mar do Leste", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado, sem dar mais pormenores, nomeadamente que tipo de míssil foi usado ou a que distância voou.

As tensões na Península Coreana estão no seu ponto mais alto em anos, com o líder norte-coreano Kim Jong Un a acelerar a expansão do seu programa nuclear e de mísseis e a ostentar uma doutrina nuclear crescente que autoriza o uso preventivo de armas nucleares.

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão responderam aumentando a visibilidade da sua parceria trilateral na região e fortalecendo os seus exercícios militares combinados, que Kim condena como ensaios de invasão.

O último lançamento da Coreia do Norte seguiu-se a conversações de segurança de alto nível entre autoridades americanas e sul-coreanas em Washington no fim de semana, onde concordaram sobre planos para incorporar cenários de operação nuclear nos seus exercícios militares combinados no próximo ano para lidar com as crescentes ameaças do Norte, de acordo com o gabinete presidencial de Seul.

Face às ameaças norte-coreanas, a Coreia do Sul tem procurado garantias mais fortes por parte dos Estados Unidos de que utilizaria rápida e decisivamente as suas capacidades nucleares para defender o seu aliado no caso de um ataque nuclear norte-coreano.

O Norte testou mais de 100 mísseis desde o início de 2022, enquanto Kim Jong Un aproveitou a distração causada pela invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia para acelerar a expansão do seu programa nuclear militar, que vê como a sua mais forte garantia de sobrevivência.

As armas que a Coreia do Norte testou nos últimos meses incluíram mísseis balísticos intercontinentais que demonstraram um alcance potencial para atingir o continente dos EUA, e uma série de eventos de lançamento que o Norte descreveu como ataques nucleares simulados contra alvos na Coreia do Sul.

No mês passado, a Coreia do Norte também lançou o seu primeiro satélite de reconhecimento militar, que foi descrito como crucial para monitorizar as atividades militares dos EUA e da Coreia do Sul e aumentar a ameaça dos seus mísseis com capacidade nuclear.

Já Washington e os seus aliados expressaram preocupações sobre um potencial alinhamento de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia.

Temem que Kim Jong Un esteja a fornecer munições extremamente necessárias para ajudar o presidente russo, Vladimir Putin, a travar a guerra na Ucrânia, em troca de assistência tecnológica russa para atualizar as suas forças armadas nucleares.