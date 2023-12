Morreu Emir do Kuwait, xeque Nawaf Al Ahmad Al Sabah

O emir que governava o Kuwait, o xeque Nawaf Al Ahmad Al Sabah, de 86 anos, morreu, informou hoje a televisão estatal.

A Kuwait TV iniciou a programação com versos do Alcorão pouco antes de fazer o anúncio.

No final de novembro, o xeque Nawaf foi hospitalizado devido a uma doença não especificada e desde então, a pequena nação, rica em petróleo, tem aguardado notícias sobre a sua saúde.

O noticiário da televisão pública informou anteriormente que o xeque viajou para os Estados Unidos para exames médicos não especificados em março de 2021.

A saúde dos líderes do Kuwait continua a ser um assunto sensível na nação do Médio Oriente que faz fronteira com o Iraque e a Arábia Saudita, que tem assistido a lutas internas pelo poder à porta do palácio.

O xeque Nawaf tomou posse como emir após a morte, em 2020, do seu antecessor, xeque Sabah Al Ahmad Al Sabah.

A emoção pela perda do xeque Sabah, conhecido pela sua diplomacia e pelo seu trabalho de pacificação, foi sentida em toda a região.

O xeque Nawaf foi anteriormente ministro do Interior e da Defesa do Kuwait, mas não era visto como particularmente ativo no Governo fora dessas funções. No entanto, a sua escolha para emir foi, em grande medida, incontroversa, embora a sua idade avançada tenha levado os analistas a sugerir que o seu mandato seria curto.

O xeque Meshal Al Ahmad Al Jaber, atualmente com 83 anos, é considerado o príncipe herdeiro mais velho do mundo. Está na linha da frente para assumir o cargo de governante do Kuwait.

O Kuwait, uma nação com cerca de 4,2 milhões de habitantes, possui a sexta maior reserva mundial de petróleo.

Tem sido um firme aliado dos EUA desde que a Guerra do Golfo de 1991 expulsou as forças iraquianas ocupantes de Saddam Hussein. O Kuwait acolhe cerca de 13.500 soldados americanos no país, bem como o quartel-general avançado do Exército dos EUA no Médio Oriente.