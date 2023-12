Israel anuncia fim de operação perto de hospital. Hamas fala em massacre

O exército israelita anunciou este sábado ter descoberto armas e detido cerca de 80 membros do Hamas na zona de um hospital no norte da Faixa de Gaza, operação durante a qual realizou um "massacre", segundo o movimento islâmico palestiniano.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas disse na quarta-feira que o exército disparou contra quartos de pacientes no hospital Kamal Adwan, na cidade de Gaza, e denunciou um "cerco" que durou vários dias, citando prisões de funcionários.