Um morto em naufrágio de barco com migrantes ao largo do norte de França

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida ao largo do norte de França, depois de a embarcação em que tentavam atravessar o Canal da Mancha se ter afundado.

De acordo com o "The Télégramme", o acidente aconteceu na noite de quinta para sexta-feira.

A bordo da embarcação que naufragou na costa de Gravelines (norte) estavam dezenas de migrantes.

No total, 66 pessoas foram resgatadas, incluindo as duas vítimas que foram encontradas “inconscientes”. “Uma vítima inconsciente, com risco de vida, foi evacuada de helicóptero para o hospital de Calais” e “a segunda pessoa inconsciente infelizmente morreu”, disse a autoridade marítima francesa, em comunicado.