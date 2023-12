Pequim. Acidente no metro em hora de ponta faz mais de 500 feridos

Alguns passageiros quebraram as janelas e caminharam pela linha do metro.

Um acidente no metro em Pequim, capital da China, em plena hora de ponta, aconteceu ao final da tarde de quinta-feira, quando dois vagões se separaram das restantes carruagens em circulação, fazendo mais de 515 feridos. Do total, 102 sofreram fraturas.

Segundo uma primeira investigação, a neve causou a "degradação do sinal" e deixou os trilhos escorregadios, o que terá causado o acidente.



De acordo com o jornal ChinaDaily, 515 pessoas foram encaminhadas ao hospital após o acidente e até às 6h00 de sexta-feira (hora local), 423 pessoas tiveram alta hospitalar, continuando 25 em observação e 67 pessoas estão hospitalizadas para tratamento.

A operadora do metro já pediu desculpas em comunicado, dizendo que fará todos os esforços para lidar adequadamente com as consequências.



"Os passageiros que saíram sozinhos durante o resgate e evacuação, mas que posteriormente sentiram desconforto físico, poderão entrar em contato com a companhia do metro a qualquer momento. Assumiremos as despesas correspondentes de tratamento médico e recuperação”, pode ler-se no aviso, segundo o ChinaDaily.

O acidente aconteceu após vários dias de neve em Pequim, que provocaram atrasos no transporte público da cidade.