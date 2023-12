Missão da United Launch Alliance foi adiada para dia 8 de janeiro

A missão da United Launch Alliance (ULA) que vai transportar um módulo lunar e amostras de ADN de ex-presidentes e atores da série televisiva Star Trek foi adiada para 8 de janeiro.

O lançamento da viagem inaugural da nova gama de foguetões da ULA, Vulcan Centaur, estava previsto para a madrugada de 24 de dezembro, na Florida, mas a agência decidiu adiá-la no seguimento de um teste de carga de combustível realizado há alguns dias.

O ensaio geral do lançamento, conhecido como 'wet dress rehearsal' realizou-se durante o último fim de semana e demorou mais tempo do que o previsto, pelo que não pôde ser concluído, o que obrigou a um segundo ensaio, na terça-feira, que foi "um sucesso", de acordo com um comunicado emitido hoje pela agência.

Após este segundo teste, o voo inaugural do Vulcan Centaur decolará em 8 de janeiro da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Florida, em horário ainda por determinar.

O sucesso da missão significará a certificação oficial destes foguetões, a nova e mais potente gama da ULA, que se estreia com uma viagem de transporte do módulo lunar Peregrine, da empresa Astrobotic, dentro do qual serão transportadas experiências científicas da NASA e de instituições de sete países.

Quando chegar à lua, o Peregrine será o primeiro módulo norte-americano a atingir a sua superfície em 50 anos.

A missão irá transportar ainda cinzas e amostras da ADN de celebridades e figuras proeminentes, incluindo cabelos identificados como pertencentes aos ex-presidentes norte-americanos George Washington, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy e Ronald Reagan, segundo a Celestis, uma empresa especializada em memoriais espaciais.

Viajam também no módulo alguns restos mortais e amostras de ADN de outros 'passageiros' como Gene Roddenberry e da sua esposa Majel, criadores de Star Trek, assim como de atores da icónica série como Nichelle Nichols, DeForest Kelley e James Doohan, bem como Douglas Trumbull, criador de efeitos especiais em filmes como '2001 Odisseia no Espaço'.