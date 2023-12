Putin. “A vitória será nossa” na “operação militar especial” na Ucrânia

O Presidente russo voltou esta quinta-feira a falar aos jornalistas habitual conferência de imprensa de fim de ano, onde reforçou que a guerra vai continuar até à total "desnazificação" e "desmilitarização" da Ucrânia. “A vitória será nossa” na “operação militar especial”, garante.

No estúdio do canal estatal russo, Vladimir Putin defende que a Rússia tem tentado "durante décadas" construir "relações estáveis" com a Ucrânia, mas que “lamentavelmente, o que está a acontecer agora nas relações com a Ucrânia parece uma guerra civil".

O Presidente russo diz ainda que Odessa "é uma cidade russa", argumentado que a justificação ucraniana tem como base "invenções sem sentido histórico".

Putin comentou também que o antissemitsmo e a islamofobia estão a aumentar, assim como a própria russofobia, que considera ser "um dos vetores da luta contra a Rússia".