Conselho Europeu aprova abertura de negociações de adesão com Ucrânia e Moldova

O Conselho Europeu decidiu abrir as negociações formais de adesão à União Europeia (UE) com a Ucrânia e a Moldova, anunciou o presidente da instituição. A Hungria abandonou a sala quando as decisões sobre alargamento foram tomadas. Assim, 26 países também aprovaram o estatuto de candidato à Geórgia, e a abertura de negociações com a Bósnia e Herzegovina de forma condicional.

Na rede social X, Charles Michel anunciou as decisões e falou num "sinal claro de esperança" para os países envolvidos e para "o nosso continente".