Câmara dos Representantes dos EUA abre inquérito para impeachment de Joe Biden

A Câmara dos Representantes norte-americana, com maioria Republicana, aprovou esta quinta-feira a abertura formal de um inquérito de destituição do presidente dos EUA, Joe Biden.

O presidente da câmara baixa do Congresso havia justificado a decisão dos Republicanos com a recusa da Casa Branca dos seus pedidos de informação referente ao presidente e aos negócios pouco claros do seu filho no estrangeiro.

Até agora, as investigações não produziram qualquer prova de más práticas por parte do atual presidente dos EUA, levando Biden a classificar o voto republicano de 'golpe político infundado'.

"Em vez de cumprir o seu dever no trabalho urgente que precisa de ser feito, eles [ os republicanos] preferem perder tempo neste golpe político infundado. Até os próprios republicanos no Congresso admitem que não é apoiado por fatos", disse Biden num longo comunicado, divulgado há minutos após o voto.

Apesar de o procedimento levantado pela câmara baixa do Congresso não ter grandes chances de sucesso, não deixa de ser desconfortável para a Casa Branca, e sobretudo para a Administração Biden, numa altura em que se aproxima o período de eleições Presidenciais 2024, nas quais Joe Biden tentará a reeleição.