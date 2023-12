PJ deteve na Alemanha suspeito de liderar rede de fraude com cartões bancários

Um cidadão residente na Alemanha, suspeito de ser um dos líderes de uma rede de fraude com cartões bancários e pagamentos eletrónicos, foi hoje detido em Hamburgo numa operação que juntou a Polícia Judiciária (PJ) e a polícia alemã.

A operação, denominada "FinalPay2", dá continuidade a outra, desencadeada em fevereiro deste ano, designada "FinalPay", no âmbito da qual a PJ e a PSP detiveram sete suspeitos de crimes de abuso de cartão, dispositivos ou dados de pagamento, falsidade informática e branqueamento, com o valor da fraude a superar os 300 mil euros.

"(...) a Polícia Judiciária/UNC3T (Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica) acompanhou hoje as autoridades policiais alemãs (Polizei Hamburg - LKA 1B -- SG5) numa operação que visou a realização de buscas e detenção de um cidadão de 31 anos de idade, residente em Hamburgo, suspeito de ser um dos mentores do projeto criminoso, concretizado pelos suspeitos anteriormente detidos", anunciou a PJ em comunicado.

A PJ adiantou que no âmbito da operação "foram concretizadas buscas e a detenção do suspeito, o qual aguardará decisão da medida de coação, até à decisão de extradição para Portugal". .

O comunicado precisa que "no âmbito de diligências complementares e vasta análise de informação foi identificado o suspeito" agora detido e "determinado o seu paradeiro, existindo fortes indícios de ter sido o organizador das atividades criminosas concretizadas em território nacional".

Os indícios motivaram o pedido de "emissão de Mandados de Detenção Europeu, buscas domiciliarias e a viaturas", uma "sugestão acolhida" pelo Departamento de Investigação e Ação Penal, titular do inquérito, tendo sido "pedida a colaboração às autoridades judiciais alemãs através da EUROJUST".

Em fevereiro, os sete suspeitos detidos em Portugal ficaram em prisão preventiva.

Na altura a PJ adiantou que a investigação envolveu a "identificação e centralização de várias queixas-crime que se encontravam dispersas por várias comarcas do país", acrescentando em comunicado que a investigação tinha resultado na "identificação de todos os elementos e de toda a atividade do grupo criminoso, quer na componente do uso abusivo de meios de pagamento eletrónicos, quer na parte da prática de vários crimes de roubo".