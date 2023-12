COP28. ​Aprovado acordo para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis

Uma decisão histórica: foi aprovado, esta quarta-feira, pela primeira vez, uma transição global energética progressiva dos combustíveis fósseis, na COP28, a cimeira climática ambiental, que acontece no Dubai.

O documento propõe mencionar todos os combustíveis fósseis, principais responsáveis pelas alterações climáticas, numa decisão a adotar por todos os países.

O primeiro rascunho do texto dos Emirados Árabes Unidos (EAU), na segunda-feira, causou polémica porque não apelava para "uma saída" dos combustíveis fósseis, cuja combustão desde o século XIX é largamente responsável pelo atual aumento das temperaturas globais de 1,2°C em relação à era pré-industrial.



O consenso foi então alcançado na madrugada desta quarta-feira, depois de ter sido apresentado pela presidência da COP28, um novo documento atualizado, que apela "à transição dos combustíveis fósseis nos sistemas de energia, de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando o processo nesta década, crucial, para que seja alcançada a neutralidade do carbono em 2050 de acordo com as recomendações científicas”

Sultan al-Jaber, presidente da cimeira, diz que o acordo aprovado por quase 200 países vai permitir "uma mudança de paradigma que tem o potencial de redefinir as nossas economias".

"Qualquer acordo é tão bom quanto a sua implementação. Somos o que fazemos, não o que dizemos. Temos de transformar este acordo em ações tangíveis. Se nos unirmos, poderemos ter um efeito profundo em todos os nossos futuros", apelou.

António Guterres, secretário-geral da ONU já reagiu na rede social X à decisão.

“Quer gostem ou não, a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é inevitável. Esperemos que não chegue demasiado tarde”, pode ler-se