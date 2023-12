​Onde está Navalny? Amigo receia agravamento do estado de saúde

Há sete dias que os familiares e os advogados de Alexey Navalny desconhecem o paradeiro do líder da oposição russa, que o regime de Vladimir Putin colocou na prisão em junho de 2022. A Renascença falou com Vladimir Ashurkov, amigo do dissidente.



A hipótese mais provável é que Navalny tenha sido transferido para uma outra colónia penal ou que o seu estado de saúde se tenha agravado, admite à Renascença Vladimir Ashurkov.

Mas há duas outras explicações possíveis, incluindo o agravamento do estado de saúde de Navalny, a ponto das próprias autoridades russas terem "vergonha de deixar que alguém o veja".

"Na verdade não sabemos. Penso que há três hipóteses: Pode ter sido transferido para outra cadeia e, no sistema prisional russo isso pode demorar semanas, em que a família ou os advogados não sabem onde está a pessoa”, afirma Vladimir Ashurkov.