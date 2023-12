Nova Iorque. Prédio de sete andares desaba sem causar feridos

Uma parte lateral de um prédio de sete andares colapsou no bairro de Bronx, em Nova Iorque. O incidente não causou nenhuma vítima mortal e apenas dois moradores sofreram ferimentos leves ao saírem do local.



"O nosso objetivo é chegar ao fundo desta pilha", disse o chefe do Departamento do Corpo de Bombeiros, John Hodgens.

Os bombeiros comprometeram-se a escavar até ao nível do chão para confirmar que nenhum morador ficou encurralado no monte de escombros

Durantes as operações, foram encerradas todas as atividades comerciais do quarteirão, incluindo a loja do rés-do-chão .

A destruição deste edifício de 40 apartamentos é evidente e, entre as estruturas que cedeu, são visíveis camas e armários penduradas ao descoberto, já que os quartos foram as divisões mais afetadas.

A fachada deste edifício de 96 anos estava a ser recuperada dada a confirmação de irregularidades na construção num relatório de 2020, sobretudo tijolos rachados e argamassada solta e danificada na parte exterior.

No momento do colapso, não se encontrava nenhum trabalhador na área e as autoridades responsáveis estão atentas a uma possível queda de outras partes do edifício.