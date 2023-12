Bulgária. Retiradas figuras de monumento do exército soviético

Começou esta terça-feira o desmantelamento de figuras no monumento do exército soviético, em Sófia, capital da Bulgária.

Uma inspeção deu conta de que o monumento podia tornar-se num perigo para a população devido à erosão que apresentava, assim como algumas rachas. Havendo o risco de queda, a governadora do distrito de Sófia, Vyara Todeva, emitiu uma ordem de desmantelamento.

"Na figura das pernas do soldado há rachas graves, em alguns lugares de até quatro a cinco centímetros", revelou Todeva ao The Sofia Globe.

O monumento é controverso e já foram vários os apelos para que fosse removido, uma vez que comemora a invasão soviética da Bulgária no final da Segunda Guerra Mundial.

O deputado Ivailo Mirchev disse na rede social Facebook o monumento não é o maior problema da capital neste momento, mas: "não estamos apenas a remover um monumento, estamos a retomar a oportunidade de entender a história pelo nosso próprio prisma, em vez do da propaganda russa. Aproveitamos a oportunidade para não nos envergonharmos quando as crianças nos perguntam 'Por que este monumento está aqui?'. Estamos a recuperar a nossa liberdade no céu acima de Sofia".