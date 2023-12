UE avança com sanções aos colonos israelitas na Cisjordânia

A União Europeia vai avançar com um pacote de sanções contra colonos israelitas que estão a ocupar território na Cisjordânia.

Reunidos em Bruxelas, com as guerras no Médio Oriente e também na Ucrânia em cima da mesa, os 27 chefes da diplomacia chegaram a acordo sobre a necessidade de colocar um travão às ocupações.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, “nenhum Estado se opôs”.

João Gomes Cravinho revelou que ”a questão foi colocada de forma abstrata e genérica” e “a partir de agora vai começar o trabalho de delineação de um pacote de sanções sobre colonos na Cisjordânia”.

Para o ministro, os colonos na Cisjordânia “têm beneficiado, no mínimo, da complacência, senão mesmo, de alguma conivência, por parte das forças de defesa israelitas.”