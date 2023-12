Sessão plenária do Parlamento Europeu arranca esta segunda-feira

A entrega do Prémio Sakharov a ativistas iranianos e a avaliação à candidatura de João Leão para o Tribunal de Contas Europeu são alguns dos destaques da sessão plenária do Parlamento Europeu que, esta segunda-feira, arranca em Estrasburgo, França.

A agenda da sessão plenária, que se prolonga até quinta-feira, inclui também a presença do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, que apresentará os resultados da presidência semestral espanhola do Conselho da União Europeia (UE), que termina no final do mês.

Durante esta semana, os eurodeputados vão ainda debater as guerras Israel-Hamas e na Ucrânia, esta última do ponto de vista do "ecocídio" cometido pela Rússia, assim como um relatório sobre a China.

O sistema de cabeças de lista das próximas eleições europeias também marca a agenda desta sessão plenária do Parlamento Europeu.