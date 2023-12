RENAMO quer paralisar Maputo

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição), quer paralisar, esta segunda-feira, Maputo, em contestação aos resultados oficiais das eleições autárquicas, e afirma que "não se responsabiliza" pelas consequências para quem não ficar em casa.

"A adesão a esta exortação é voluntária, pelo que declinar a mesma é legítimo, mas o partido Renamo na cidade de Maputo não se responsabiliza por quaisquer impactos sociais", lê-se no comunicado da Renamo na capital, sem adiantar mais explicações sobre esse aviso para esta segunda-feira.

Em 28 de novembro, numa das dezenas de marchas em Maputo de contestação aos resultados anunciados, centenas de apoiantes da Renamo voltaram a dizer nas ruas que a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) "não vai governar" a capital e com o candidato do partido, Venâncio Mondlane, a apelar à paralisação da cidade.

A Renamo deu entrada na Procuradoria-Geral da República (PGR) com uma queixa-crime contra os diretores do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e da Comissão Nacional de Eleições (CNE), por alegada "falsificação e manipulação de resultados", bem como contra os juízes do CC.

O CC proclamou a Frelimo vencedora das eleições autárquicas em Maputo, mas cortou quase 30.000 votos que tinham sido atribuídos anteriormente ao partido no poder na capital pela CNE.