Tempestades no Tennessee provocam seis mortos, incluindo uma criança

O mau tempo no centro to estado do Tennessee já provocou seis mortos e cerca de vinte feridos durante este sábado, de acordo com a Associated Press. Várias cidades foram afetadas pelas tempestadas e há registos de danos em habitações, estabelecimentos comerciais e veículos.

Três pessoas, entre as quais uma criança, morreram no condado de Montgomery, perto da fronteira com o estado de Kentucky, depois de a sua caravana ter sido arrastada com a força do vento. As vítimas mortais já foram identificadas pelas autoridades locais.

Um abrigo provisório já foi montado numa escola secundária local.

Mais de 150 mil pessoas ficaram sem eletricidade durante a noite, segundo a Reuters.