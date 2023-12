Representante do Qatar oferece camisola de CR7 a jovem palestiniano ferido

O Qatar recebeu, este sábado, um grupo de cidadãos palestinianos feridos, retirados de Gaza. À chegada a Doha, foram recebidos por Lolwah Al-Khater, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da nação árabe. E os mais jovens tiverem direito a prendas.

Numa publicação partilhada na rede social X (ex-Twitter), Lolwah Al-Khater partilhou algumas fotografias do momento.

“Cada um deles tem a sua história. Tem quem perdeu uma casa, tem quem perdeu entes queridos, tem quem perdeu um braço ou uma perna, e tem quem perdeu tudo isso, mas apesar de tudo, eles não perderam a fé, a paciência ou o sorriso de contentamento do coração”, escreveu.

A representante do Qatar partilhou ainda um vídeo onde, a certo momento, oferece a um adolescente palestiniano uma camisola do Al-Nassr com o nome e número de Cristiano Ronaldo.